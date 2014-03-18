Суд рассмотрит конституционность статьи 11 закона о госпомощи семьям с детьми

В Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений абзаца седьмого части девятой статьи 11 Закона Украины «О государственной помощи семьям с детьми».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, в соответствии с Регламентом Конституционного Суда Украины, конституционное представление передано на изучение в Секретариат Суда.