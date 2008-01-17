Швейцарские врачи помогут лечить харьковских детей

В этом году в Харькове будут осуществлены первые операции детям, страдающим гидроцефалией (водянкой головного мозга).

Об этом рассказал на пресс-конференции вице-мэр Харькова, директор департамента здравоохранения Игорь Шурма. Как он отметил, для начала эти операции будут проводить швейцарские врачи, с которыми уже достигнуты договоренности. Первые операции планируется провести в конце марта.

До конца года хирургическую помощь получат четыре ребенка, которые прежде могли рассчитывать лишь на хирургическое вмешательство в Киеве. Ассистировать швейцарским коллегам будут харьковские нейрохирурги. В дальнейшем харьковчане смогут осуществлять хирургическое вмешательство самостоятельно. Деньги для закупки современного оборудования предусмотрены в городском бюджете.

Швейцарские врачи выбраны не случайно. Как уже сообщал ИМК, в октябре минувшего года в киевской клинике с участием швейцарцев осуществлена успешная операция по поводу гидроцефалии пятилетнему Яну Тарану - воспитаннику интерната из Шевченковского района Харьковской области.

Тогда ассистировал ведущий детский нейрохирург из Харьковcкой городской клинической больницы скорой помощи имени Мещанинова Александр Духовской. Сейчас Ян чувствует себя хорошо, проходит курс реабилитации в одном из харьковских медицинских учреждений, учится ходить и говорить.

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