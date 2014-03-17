Гослекслужба призывает внедрить предметно-количественный учет лекарств с кодеином

Государственная служба Украины по лекарственным средствам призывает внедрить предметно-количественный учет для лекарств, содержащих кодеин, чтобы предотвратить возможное использование этих препаратов в немедицинских направлениях, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

По данным Гослекслужбы, кодеиносодержащие препараты чаще всего используются для устранения симптомов заболевания, а не для лечения, что может привести к дальнейшему осложнению болезни.

«Стандартно объемы реализации обычных средств против кашля и простуды соответствуют сезонности заболеваний в нашей стране. Но в группе препаратов с содержанием кодеина ситуация абсолютно противоположная», - говорится в сообщении.

В Гослекслужбе отметили, что одним из факторов неадекватных объемов продаж лекарственных средств, содержащих кодеин, является возможное использование этих препаратов для немедицинского применения. В частности, некоторые лекарства по сути являются наркотическими. Кроме того, к наркотическим относятся вещества, которые могут приобрести такие свойства при проведении нескольких несложных химических превращений.

«Гослекслужба Украины обеспокоена ситуацией с ростом продаж лекарственных средств, содержащих кодеин, и неоднократно обращалась в Министерство здравоохранения Украины относительно внесения изменений в нормативные акты и зачисления этой группы препаратов к препаратам, подлежащим предметно-количественному учету. Однако до сих пор указанные изменения внесены не были», - сообщило ведомство.

Как сообщал УНИАН, летом 2013 года Министерство иностранных дел Украины заявило, что вносить изменения в нормативно-правовые акты для внедрения учета препаратов, содержащих кодеин, нецелесообразно, поскольку факты злоупотреблений этими лекарственными средствами не имеют угрожающих масштабов.

Вместе с тем, согласно официальным данным Международного комитета ООН по контролю за наркотиками, по состоянию на август прошлого года Украина занимает 78-е место в мире по показателю доступа населения к обезболивающим препаратам.

Справка УНИАН. Кодеин используется как противокашлевое лекарственное средство центрального действия, обычно в сочетании с другими веществами, например, с терпингидратом. Обладает слабым наркотическим (опиатным) и болеутоляющим эффектом, в связи с чем используется также как компонент болеутоляющих лекарств (например, пенталгина).