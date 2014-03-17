Лечебные свойства гороха

Горох уже давно признан учёными полезным продуктом с оптимальным количеством белка, пищевых волокон, витаминов и низкими концентрациями жира и холестерина. Белки в горохе позволяют задержать или предотвратить повреждение почек и поддержать кровяное давление в норме. Гипертония и почечная болезнь взаимосвязаны между собой, поскольку высокое давление является основным фактором риска для хронической почечной дисфункции, а люди с почечными нарушениями умирают в большинстве случаев от сердечно-сосудистых осложнений, пояснили специалисты. Почечную недостаточность трудно лечить, а прогрессирование заболевания ведёт к диализу почек или пересадке органа.

При проведении эксперимента биологи кормили небольшой ежедневной дозой белковой смеси из гороха лабораторных крыс. В конце 8-недельного исследования было зафиксировано 20-процентное снижение давления и вывод мочи и токсинов из организма в пределах нормальных уровней. Врачи добавляют, что не заметили никаких неблагоприятных побочных эффектов от приёма гороховых белков. Опираясь на обнадёживающие результаты, медики планируют в следующем году проверить действие гороха на человеческий организм. Клиницисты точно не знают, в чём заключается положительное влияние состава гороха, но было установлено, что с приёмом извлеченного белка из этого бобового в организме повысилось производство белка COX-1, стимулирующего функцию почек.