Если ваш ребенок боиться врачей и уколов

Если ваш ребенок боится идти в больницу прислушийтесь к этим советам психологов.

Что должны делать родители перед визитом к врачу вместе с ребенком:

- предварительно предупредить малыша о визите в поликлинику, объяснить ему цель посещения. Если посещение врача является плановым периодическим осмотром, расскажите, что врач проверит, как ребенок растет и развивается. Подчеркните, что все дети идут к врачу для таких осмотров. Объясните, что врач будет ставить вопрос, осматривать малыша (для этого нужно будет раздеться, показать язык и тому подобное). Если ребенок любит модничать, оденьте его в красивую одежду. По поводу этого даже можно нарисовать картину или выучить какое-то стихотворение. Собираясь, таким образом, ребенок обычно отвлекается от своих опасений;

- детально рассказать ребенку о том, как будет проходить осмотр у врача или назначенная процедура. Можно даже проиграть сценку "На приеме у врача" с любимыми игрушками. Не вынуждайте малыша громко и радостно "поздороваться с тетушкой-врачом", не требуйте, чтобы ребенок сам отвечал на вопрос врача, если он стесняется;

- говорите ребенку только правду. На вопрос, будет ли ему больно, отвечайте откровенно. Обман выручит вас раз или два, а вот доверие ребенка вы потеряете на всю жизнь. Если вы не можете ответить на все вопросы ребенка, запишите их и при случае спросите у врача;

- никогда не пугайте малыша визитом к врачу и уколами. Укол или другие процедуры, которые вызывают боль, - это неминуемая "неприятность", но не наказание за вину. Малышу стоит объяснить, что это нужно для его быстрого выздоровления;

- заинтересовать ребенка играми или рисованием, ожидая приема.