На этой неделе в Украине потеплеет до +20

В начале текущей недели в Украине сохранится прохладная погода с небольшими осадками, а ближе к выходным температура воздуха в стране поднимется до 15-20 градусов тепла.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

“Самый холодный день, возможно, будет сегодня, когда температура в Украине будет составлять от трех до восьми градусов тепла. А уже начиная с 18-19 числа, у нас будет постепенный рост температуры воздуха. ... А в период с 21 по 24 марта максимальная температура в Украине будет составлять плюс 15 - плюс 20 градусов, а в западных и юго-западных регионах - плюс 21-22 градуса”, - сказал Кульбида.

По его словам, осадков на этой неделе будет мало. Они возможны на протяжении 17-19 марта, причем 17 марта в Украине ожидается мокрый снег, а 18-19 марта - небольшие дожди.

При этом, согласно прогнозу Укргидрометцентра, 20 марта дожди в стране прекратятся, и в конце недели в Украине установится сухая и чрезвычайно теплая погода.