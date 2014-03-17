Количество пострадавших во время столкновений в центре Киева возросло до 1350 человек

Начиная с 18 февраля, во время столкновений в центре Киева к бригадам экстренной медицинской помощи и в заведения здравоохранения за медицинской помощью обратились 1350 пострадавших.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"По состоянию на 6.00 17 марта с 10.20 18 февраля из мест обострения столкновений в центре Киева к бригадам экстренной медицинской помощи и в заведения здравоохранения Киева за медицинской помощью обратились 1350 пострадавших, 877 из них были госпитализированы. На лечении в заведениях здравоохранения Киева по состоянию на 6.00 17 марта находится 150 человек", - говорится в сообщении.

За последние сутки к бригадам экстренной медицинской помощи обратились 9 человек, 4 из них госпитализированы.

Согласно оперативным данным, с 30 ноября 2013 года погибли и умерли в результате акций протеста 102 человека.