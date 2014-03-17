Диета Дюкана: ешь столько, сколько хочешь и при этом худеешь

Данная диета является очень эффективной, ты ешь столько, сколько захочешь и при этом еще худеешь. Главное – не есть все и сразу!

Во время своего исследования Пьер Дюкан определил 100 продуктов, которые содержат необходимые питательные вещества для нашего организма, богатые белком, но имеющие низкое содержание углеводов и жиров, пишет Lady.tochka.net.

Ниже приводится обновленный список 100 разрешенных продуктов для данной диеты.

Чистые белки:

Постное мясо

Говяжья вырезка, филе, постная ветчина, постная кошерная говядина, отбивные из свиной вырезки, ростбиф, свиная корейка жареная, нежирный бекон, соевый бекон, телячьи отбивные, тушеная телятина, оленина.

Птица

Курица, куриная печень, мясо бройлерных кур, мясо индейки, куриные сосиски с низким содержанием жира, стейк страуса, перепела, мясо цесарок, диких уток.

Рыба

Арктический голец, сом, треска, камбала, окунь, пикша, палтус, сельдь, скумбрия, корифена, морской черт, оранжевый австралийский ерш, окунь, красный окунь, морской окунь, лосось или копченый лосось, сардины свежие или консервированные в собственном соку, акула, морской язык, сурими, меч, тилапия, форель, тунец свежий или консервированный в собственном соку.

Моллюски

Моллюски, крабы, раки, омары, мидии, осьминоги, устрицы, гребешки, креветки, кальмары.

Вегетарианские продукты

Сейтан (вегетарианское мясо), соевые продукты и вегетарианские гамбургеры, темпе (продукт из соевых бобов), тофу.

Обезжиренные молочные продукты

Обезжиренные творог, молоко, йогурт, нежирные сметана и сыр.

Яйца

Куриные, перепелиные, утиные.

Овощи:

Артишок, спаржа, ростки фасоли, свекла, капуста брокколи, брюссельская, белокочанная, морковь, цветная капуста, сельдерей, огурец, баклажан, цикорий салатный, фенхель, зеленые бобы, кучерявая капуста Кале, салат, руккола, радиккио, грибы, окра, лук, лук-порей, лук-шалот, сердцевина пальмы, паприка, тыква, редис, ревень, шпинат, томаты, репа, цуккини.

Дополнительно можно использовать:

Корейская лапша Ширатаки (неограниченно), корневой конжек (богат клетчаткой, стимулирует работу кишечного тракта и практически не имеет калорий). Кроме того, можно найти конжек в других формах , таких как порошок или мука , а иногда и гель.

Оливковое масло, ягоды Годжи (в ограниченном количестве).

Низкоуглеводная высокобелковая диета Дюкана не вводит ограничения на количество съедаемой пищи. Именно поэтому тебя не будет мучить чувство голода или вины за лишний съеденный кусочек. Из перечисленных выше продуктов вполне можно приготовить вкусный и сытный обед.