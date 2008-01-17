Ученые прогнозируют новую эпидемию чумы

Ученые из Великобритании заявили о возможности возникновения новой вспышки чумы. Специалисты очень опасаются распространения этого опасного заболевания. Еще во времена средневековья чума убила тысячи людей. А за последние 20 лет ее жертвами становятся примерно от 100 до 200 человек.

У исследователей есть причины для опасений, ведь за последние годы появились новые очаги этой инфекции. "Нас тревожит тот факт, что за последнее десятилетие случаи заболевания этой болезнью появились в новых странах, в особенности в Африке", рассказал эколог Майкл Бегон из Ливерпульского университета.

Недавно вспышка чумы была зафиксирована недалеко от Мадагаскара. От этой болезни умерло трое местных жителей, еще пять человек были госпитализированы. Медицинский персонал Мадагаскара сообщил, что они имеют дело со вспышкой бубонной чумы. Эта инфекция в отличие от легочной чумы менее опасна. После того как в селении была зафиксирована вспышка эпидемии, местные службы здравоохранения ввели карантинные меры. Отсутствие у большинства населения знаний о смертельной опасности чумы создает трудности медикам для предотвращения распространения этого заболевания.

Еще одна вспышка бубонной чумы была зафиксирована в Китае. Об этом ранее сообщало министерство здравоохранения страны. Один из заболевших скончался. В прошлом году эпидемия встречалась в самых бедных, западных провинциях Китая Гансу и Цинхай. Медицинские работники не указывали, в каком именно регионе были зафиксированы последние случаи заболевания. Врачи отмечали, что эпидемиологическая ситуация взята под контроль.

Отметим, что чума – это особо опасная смертельная инфекция. Природные очаги этого заболевания встречаются везде, кроме Австралии и Антарктиды. Возбудителями чумы, которые распространяют чумную палочку, являются блохи, паразитирующие на верблюдах, зайцах, сурках, сусликах, мышах и крысах.

На данный момент в мире редко встречаются случаи вспышки чумы. Однако инфекционисты утверждают, что эту опасную инфекцию могут использовать в качестве биологического оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве были приостановлены строительные работы на месте возможного могильника возле Октябрьской больницы. По данным инфекционистов, 200 лет назад на этом месте был расположен изолятор для больных чумой, холерой и сибирской язвой. Зараженные люди умирали тогда сотнями.

Однако санитарный врач Сергей Бережнов утверждает, что пока нет доказательств того, что возле Октябрьской больницы есть захоронение людей, умерших от опасных инфекций. "Но чтобы снять напряженность и предотвратить возможное распространение инфекции, мы решили взять пробы почвы возле больницы", - сообщил он. Экспертиза показала, что бояться вспышки смертельных инфекций нет оснований.

utro.ua