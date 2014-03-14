В "Феофании" смогут лечиться все категории граждан

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя этого парламентского комитета Романа Илыка, который является автором соответствующей инициативы.

„Прежде всего, в этой больнице, которая является одной из лучших по оснащению, должны лечиться, проходить реабилитацию, оздоровление наши Герои Майдана, которым государство должно обеспечить полное медицинское и социальное сопровождение на протяжении жизни. Должны забыть слово „элитный”. Народные избранники, госслужащие – это люди, которых наняли для отстаивания прав граждан. Соответственно, для нас не может быть ничего специального, в том числе привилегированной медицины”, - отметил Илык.

Он добавил, что на это медицинское заведение в государственном бюджете 2013 года было предусмотрено более 370 млн грн. На ремонт лишь одного корпуса №3 этого медзаведения – около 190 млн грн. В то же время, в 2013 году многие важные государственные программы были профинансированы меньше чем на 10%, а на всю сельскую медицину выделено столько же средств, как и на „Феофанию”, отметил Илык.