Украина будет бойкотировать Конференцию по вопросам ВИЧ/СПИД в Москве

Об этом говорится в заявлении, переданном УНИАН пресс-службой Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям.

В документе отмечается, что на сегодняшний день Украина является одним из лидеров Восточноевропейского и Центральноазиатского региона в борьбе с эпидемией ВИЧ и ее последствиями. Прогресс, который демонстрирует Украина в вопросах профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, признан на международном уровне.

Украинский опыт противодействия ВИЧ, платформой для которого служат смелые инновационные подходы, системное внедрение наиболее эффективных практик в рамках крепкого и надежного государственно-общественного партнерства, рекомендован к имплементации в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, а также за их пределами.

Правительство Украины и институты гражданского общества, работающие в сфере преодоления ВИЧ-инфекции, всегда заявляли о готовности широко презентовать свой опыт, который позволил повлиять на стабилизацию эпидемии.

«Однако введение и характер действий российских войск на территории Автономной Республики Крым является прямым и нескрываемым вмешательством Российской Федерации во внутренние дела Украины, что противоречит фундаментальным нормам международного права и общепризнанным принципам сосуществования государств. Такие действия влекут за собой нарушение обязательств России перед Украиной в рамках существующих международных договоров», - подчеркивается в заявлении.

В связи критической ситуацией, которая сложилась на сегодняшний день, государственные органы и организации гражданского общества, работающие в сфере противодействия ВИЧ/СПИД, вынуждены отказаться от участия и объявить бойкот ІV Конференции по вопросам ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии, запланированной на 12-13 мая в Москве под патронатом правительства Российской Федерации, а также прекратить работу в организационном комитете мероприятия.

«Мы категорически не воспринимаем никаких действий, которые ведут за собой нарушение территориальной целостности или политического единства Украины, и базируем свою позицию на принципах равноправия и самоопределения народов», - отметили подписанты заявления.

Они выразили надежду, это заявление поддержат коллеги из других стран.

«Бойкот ІV Конференции по вопросам ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии, запланированной на 12-13 мая в Москве, - это вынужденный шаг украинской стороны, которая призывает к мирному и конструктивному разрешению конфликта и избежанию угрозы национальным интересам и безопасности», - отметили подписанты заявления.

Документ подписали: Государственная служба Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям;

Государственное учреждение «Украинский центр контроля над социально опасными болезнями Министерства здравоохранения Украины»;

МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине»; ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ»; ВБФ "Коалиция ВИЧ-сервисных организаций"; Благотворительный фонд «Пациенты Украины» (UCAB); Всеукраинская ассоциация общественного здравоохранения; Всеукраинская общественная организация «Гей–альянс Украина»; ВБО «Точка Опоры»; Николаевская ассоциация ГЛБ "ЛиГА"; БО «Всеукраинская Лига «Легалайф» и ВОО "Ассоциация участников ЗПТ Украины".