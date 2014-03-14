На Ивано-Франковщине умерла 117-летняя Екатерина Козак - старейшая женщина планеты

В Ивано-Франковской области умерла 117-летняя Екатерина Козак, которая неофициально считалась старейшей женщиной планеты.

Об этом УНИАН сообщили в Коломыйском городском совете.

Казак неофициально считалась старейшей женщиной планеты. После дня рождения Казак в феврале начали оформлять соответствующие документов в Книгу рекордов Гиннеса.

Похороны состоятся 15 марта.

Как сообщал УНИАН, Екатерине Козак 14 февраля исполнилось 117 лет. Эта женщина пережила две мировые войны, времена Австро-Венгерской империи, Западноукраинской Народной Республики, второй Речи Посполитой, Советского Союза. Хорошо помнит Первую и Вторую мировые войны.

Женщина никогда не была в больнице и не принимала ни одной таблетки. Однако никогда не была замужем и не имела своих детей. Воспитывала племянников. Верила в Бога. Охотно в день рождения пела "Завещание" Шевченко.

В свои 117 лет по дому передвигалась в инвалидной коляске, любила смотреть телевизор и могла самостоятельно одеть нитку в иголку. На здоровье в свои 117 лет тоже не жаловалась, хотя по дому передвигалась в инвалидной коляске.

В последние годы проживала в Коломые возле сына своей племянницы, имела семь правнуков и девять праправнуков. Наименьший Дмитрий младше ее на сто лет.