Детские коляски могут нанести вред здоровью ребенка

Если ребенок проводит много времени в детском кресле, прогулочной коляске или переноске, то впоследствии он столкнется с задержкой в развитии речи и физических навыков, установили ученые. Это уменьшает возможность свободно осваивать мир и общаться с родителями, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. В результате произошедшие изменения могут повлиять не только на успеваемость ребенка, но и на всю его жизнь. В том числе, на способность устанавливать межличностные связи.

Аналогичные проблемы широкое использование планшетов и телефонов. Дети, имеющие доступ к этим устройствам, реже поют, говорят и играют. Внимание, баланс, координация, - все это нарабатывается в первые 36 месяцев жизни. Притом, здесь важен даже прямой зрительный контакт с другими людьми. Но если ребенка везут в коляске, отвернутого от родителей, а те говорят по телефону, он лишен возможности развиваться нормально.

Что важно, такие дети могут в перспективе плохо учиться, несмотря на высокий уровень интеллекта. Исследования показали: языковые навыки лучше развиты у детей, которых возят в коляске, развернутой к родителям. А возможность двигаться закладывает основы для навыка решения поставленных задач. Ползание способствует развитию зрительно-моторной координации.