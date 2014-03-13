Тернопольская детская больница получила слуховые аппараты для детей с проблемами слуха

Тернопольская областная коммунальная клиническая детская больница получила 18 слуховых аппаратов “Quatum 6HP” для детей с недостатками слуха.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, аппараты руководству больницы сегодня передали волонтеры Всеукраинского благотворительного фонда “Сердце к сердцу”. Они провели акцию под лозунгом “Услышь мир!”, в рамках которой собрали 126,957 тыс. грн, на которые закупили оборудование.

В целом в акции приняли участие 500 волонтеров на территории всей области.

Слуховые аппараты предназначены для детей с недостатками слуха с 2-х до 16 лет.

В то же время в департаменте здравоохранения Тернопольской ОГА отметили, что после получения 18 слуховых аппаратов в области еще 42 детям требуются аналогичные средства.

Также благодаря собранным средствам Тернопольская областная коммунальная клиническая детская больница получила портативный прибор для проведения отоакустической эмиссии. С его помощью врачи смогут обследовать детей сразу после рождения.