Польша согласилась принять на оздоровление семьи украинских пограничников.

Об этом сообщил председатель Государственной пограничной службы Украины Николай Литвин в обращении к пограничникам Азово-Черноморского регионального управления и ветеранам-пограничникам относительно поддержки, социальной защиты их и членов их семей.

Видеообращение размещено на сайте Госпогранслужбы Украины.

«Руководство Госпогранслужбы делало и будет все делать для того, чтобы защитить вас и ваши семьи. Ваши семьи, которые покинули АРК не по своей воле, размещаем в наших ведомственных заведениях, где на бесплатной основе они будут находиться, и мы обеспечим полностью их потребности», - заверил Литвин.

Он отметил, что Госпогранслужба имеет возможность оздоровить семьи пограничников в Польше, «на что она согласилась. Сейчас составляются списки, и мы сделаем все для того, чтобы отправить и оздоровить наши семьи», - сказал Литвин.

Кроме этого, Госпогранслужба открыла благотворительный счет, куда поступают средства, и «все эти средства будут направлены на ваши потребности и потребности ваших семей».

Также Литвин выразил благодарность ветеранам-пограничникам «за поддержку в этот сложный период».

«Нужно быть верными присяге, не отступать ни шага назад - это наша родная земля», - отметил он и добавил: «Мы вместе сделаем все для победы, чтобы наша страна была целостной и неприкосновенной».