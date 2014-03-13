Как убрать круги под глазами

Глаза, как ничто другое, украшают человека. Смотря в глаза, можно увидеть, что чувствует в данный момент человек. У каждого глаза разные по форме и окраске. Наши глаза считаются зеркалом нашей души, и хочется, чтобы это зеркало было чистым. Иногда вокруг глаз появляются темные круги, пишет Lady.tochka.net.

Кожа вокруг глаз — это своеобразный барометр тех процессов, что происходят внутри организма.

Патологическое изменение цвета кожи вокруг глаз наступает при нарушении циркуляции лимфы и венозного оттока, что выступает своего рода индикатором здоровья человека.

Чаще всего, причиной возникновения синяков под глазами может быть:

Генетическая предрасположенность

Темные круги вокруг глубоко посаженных глаз могут быть обусловлены наследственным фактором. В процессе естественного старения кожа под глазами заметно истончается, вследствие чего кровеносные сосуды становятся еще более заметными. Ослабляют кожу УФ-лучи солнца, постепенно иссушая и истончая ее.

Нарушение водного баланса

Обезвоживание или задержка воды в организме становятся причиной проявления темных кругов с выраженным синеватым отливом. Причиной нарушения водного баланса является переизбыток солей натрия, дефицит железа (анемии), а также сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов выделительной системы и др. Кровеносные сосуды расширяются и более отчетливо проступают под тонкой кожей вокруг глаза.

Аллергические реакции, сенная лихорадка (поллиноз)

Синяки под глазами являются следствием отечности, которая возникает под действием перемещающихся по воздуху или поступающих в организм вместе с пищей аллергенов. Страдающие сенной лихорадкой также отмечают появление «теней» под глазами, особенно в разгар сезона.

Неправильный образ жизни

Недостаток сна, сильное переутомление ,постоянные стрессы, разбалансированное питание – действие этих факторов является одной из причин отечности под глазами (так называемых «мешков»), побледнения кожи в области глаз, на которой отчетливо проступают синеватые либо темно-серые круги.

Для того чтобы избавиться от темных кругов под глазами, нужно справиться с причиной их возникновения:

спите достаточно, чтобы высыпаться;

чаще бывайте на природе и дышите свежим воздухом;

избавьтесь от вредных привычек (курение, алкоголь);

выбирайте косметику, которая подходит вашему типу кожи и вашему возрасту;

ложась спать, смывайте макияж;

правильно питайтесь, употребляя меньше соленых, жирных и острых продуктов;

ешьте больше помидоров, сыра, моркови, пейте молоко – эти продукты содержат полезные для глаз витамины, также нужно употреблять клюкву, черную смородину, чернику, голубику, рябину, бруснику, пить черный и зеленый чаи, есть бобы и зелень петрушки для укрепления стенок сосудов;

используйте солнцезащитный крем;

обязательно проконсультируйтесь с терапевтом и пройдите обследование, чтобы не пропустить серьезных проблем со здоровьем, скрывающихся иногда за якобы косметическим дефектом.

Убрать темные круги под глазами можно довольно легко, если, конечно, это не связано с заболеваниями каких-то внутренних органов.

При достаточном количестве времени можно воспользоваться услугами специалиста-косметолога, который произведет удаление темных кругов под глазами. В салонах темные и зеленые круги под глазами удаляют при помощи аппаратного массажа, такая процедура позволяет стимулировать отток лишней жидкости из проблемных мест.