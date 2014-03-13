За две недели в Украине зарегистрировано четыре смерти из-за гриппа

За последние две недели 2014 года на территории Украины среди заболевших гриппом зарегистрировано четыре лабораторно подтвержденных летальных случая: два на девятой неделе в Черкасской области и г. Севастополе и два на десятой – в г. Одессе и Запорожской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Также сообщается, что с 3 по 9 марта 2014 года отмечается незначительное превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ в Кировоградской, Луганской и Николаевской областях.

В других регионах Украины показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышают эпидемические пороги, и находятся в границах от 1,1% - в Киевской до 70,1% - в Ивано-Франковской области.

За минувшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 285 тыс. 078 человек, из них 182 тыс. 815 (64,1%) - дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составляет 62,7 на 10 тысяч населения.

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Киевской – 100,9, самый низкий – в Харьковской области – 20,3 на 10 тыс. населения.