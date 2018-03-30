Иракские врачи в горячих точках: несмотря на риск погибнуть, лечат людей
Это интервью свидетельствует об невероятной силе и стойкости иракских медиков перед лицом постоянной опасности...
Иракские медработники поделились личными впечатлениями о проблемах, с которыми они сталкиваются в своей работе. Их рассказы в виде приводимых выдержек из интервью свидетельствуют об их невероятной силе и стойкости перед лицом постоянной опасности ранения или смерти, проявляемых несмотря на бомбовые удары и ограничения комендантского часа при удовлетворении потребностей уязвимых людей.(Имена и другие подробности не указаны для защиты конфиденциальности интервьюируемых)
Вакцинация в "горячих" точках
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Медицинский работник дает полиовакцину ребенку в Багдаде, Ирак.
Помощь общин
"Несмотря на неблагоприятную ситуацию с безопасностью, общины по-прежнему готовы к коллективным действиям ради оказания помощи уязвимым людям. Однажды один мальчик был ранен на пороге своего дома шальной пулей. Соседи помогли отвезти подростка в больницу Ибн-аль-Нафис, где он получил медицинскую помощь и был спасен, что говорит о том, что точно так же, как все присутствующие врачи делают все возможное при исполнении своих обязанностей и очень часто намного больше того, чем этого требует их служебный долг, общины выполняют свою роль, заполняя вакуум, образовавшийся из-за перегруженности служб неотложной помощи".
Вера в провайдеров медицинской помощи
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Гражданин Ирака, пострадавший от бомбовой атаки, получает лечение в госпитале города Хиллах.
"Хотя я получала угрозы от раздраженных служащих в прошлом и продолжаю опасаться за свою безопасность из-за неблагополучного положения с безопасностью, я никогда не подвергалась никакой форме гендерной дискриминации, препятствующей моему продвижению в качестве женщины-врача. Как правило, население испытывает доверие к провайдерам медицинской помощи, особенно медсестрам и вакцинаторам, которые продолжают работать несмотря на постоянно поступающие угрозы. Успех программ вакцинации против полиомиелита и против кори, эпидемического паротита и краснухи свидетельствует о преданности своему делу этих мужественных людей".
Снабжение лекарствами и материалами
|AP
Медицинский работник из Ирака готовится вакциниравать ребенка.
"Ни один из медицинских центров моего округа не был закрыт, что свидетельствует о силе воли этих мужественных врачей и медсестер, которые обеспечивают их функционирование. Однако из-за ситуации с безопасностью нам часто трудно снабжать такие центры, как Миканик в Доре".
Альтруизм пациентов
AP
Медицинский работник измеряет давление иракской женщине в отдаленной деревне.
"Мы сталкиваемся с серьезными проблемами, пытаясь бороться с социальным остракизмом, сопутствующим туберкулезу, и его негативными психологическими последствиями для страдающих от этой болезни. Один пациент, который выздоровел, подарил шоколадные конфеты другим больным туберкулезом, что имело важное значение для их психологического благополучия. Получить эти конфеты от человека, с которым они могли идентифицировать себя, который испытал те же трудности, означало, что их можно преодолеть. Это имело воодушевляющий эффект – видеть перемены в пациентах и обретенную ими уверенность в противостоянии болезни – и дало мне необходимый дополнительный заряд для эффективного осуществления моей работы. Я всегда буду помнить об этом проявлении альтруизма со стороны вылеченного больного туберкулезом".
Стремление к лучшему будущему
|Девочка, получив медицинскую помощь, отдыхает в багдадском госпитале.
"Ситуация является сложной, однако я буду по-прежнему испытывать чувство благодарности, потому что есть люди, которые продолжают делать все возможное ради лучшего будущего".
"Несмотря на нынешнюю ситуацию и все преграды на пути исполнения нами своих обязанностей, мы все стремимся делать то, что должны".