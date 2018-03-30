Иракские врачи в горячих точках: несмотря на риск погибнуть, лечат людей

Иракские медработники поделились личными впечатлениями о проблемах, с которыми они сталкиваются в своей работе. Их рассказы в виде приводимых выдержек из интервью свидетельствуют об их невероятной силе и стойкости перед лицом постоянной опасности ранения или смерти, проявляемых несмотря на бомбовые удары и ограничения комендантского часа при удовлетворении потребностей уязвимых людей.(Имена и другие подробности не указаны для защиты конфиденциальности интервьюируемых)

Вакцинация в "горячих" точках

"Несмотря на все трудности, с которыми мы сталкиваемся, я по-прежнему вижу, как люди проявляют лояльность и сохраняют стойкость в исполнении своего долга помогать уязвимым людям; этот настрой является бесценным элементом, сохранение которого отражает способность противостоять экстраординарным ситуациям. Об этом свидетельствуют кампании вакцинации против полиомиелита, которыми были охвачены более 5 миллионов детей в возрасте до пяти лет. Несколько коллег погибли за время осуществления этой программы, успех которой объясняется в значительной мере способностью приспосабливаться к текущей ситуации, что в данном случае проявилось в использовании фиксированных вакцинационных бригад в таких "горячих районах", как район Аль-Карх в Багдаде".

Помощь общин

"Несмотря на неблагоприятную ситуацию с безопасностью, общины по-прежнему готовы к коллективным действиям ради оказания помощи уязвимым людям. Однажды один мальчик был ранен на пороге своего дома шальной пулей. Соседи помогли отвезти подростка в больницу Ибн-аль-Нафис, где он получил медицинскую помощь и был спасен, что говорит о том, что точно так же, как все присутствующие врачи делают все возможное при исполнении своих обязанностей и очень часто намного больше того, чем этого требует их служебный долг, общины выполняют свою роль, заполняя вакуум, образовавшийся из-за перегруженности служб неотложной помощи".

Вера в провайдеров медицинской помощи

"Хотя я получала угрозы от раздраженных служащих в прошлом и продолжаю опасаться за свою безопасность из-за неблагополучного положения с безопасностью, я никогда не подвергалась никакой форме гендерной дискриминации, препятствующей моему продвижению в качестве женщины-врача. Как правило, население испытывает доверие к провайдерам медицинской помощи, особенно медсестрам и вакцинаторам, которые продолжают работать несмотря на постоянно поступающие угрозы. Успех программ вакцинации против полиомиелита и против кори, эпидемического паротита и краснухи свидетельствует о преданности своему делу этих мужественных людей".

Снабжение лекарствами и материалами

"Хотя транспортное сообщение чрезвычайно затруднено, лекарства, вакцины и материалы продолжают поступать. Иногда практически невозможно доставить эти материалы в центры в "горячих точках". Однако радует то, что вакцины поступают из отличных источников, что является значительным прогрессом в сравнении с прежними годами".

"Ни один из медицинских центров моего округа не был закрыт, что свидетельствует о силе воли этих мужественных врачей и медсестер, которые обеспечивают их функционирование. Однако из-за ситуации с безопасностью нам часто трудно снабжать такие центры, как Миканик в Доре".

Альтруизм пациентов

"Мы сталкиваемся с серьезными проблемами, пытаясь бороться с социальным остракизмом, сопутствующим туберкулезу, и его негативными психологическими последствиями для страдающих от этой болезни. Один пациент, который выздоровел, подарил шоколадные конфеты другим больным туберкулезом, что имело важное значение для их психологического благополучия. Получить эти конфеты от человека, с которым они могли идентифицировать себя, который испытал те же трудности, означало, что их можно преодолеть. Это имело воодушевляющий эффект – видеть перемены в пациентах и обретенную ими уверенность в противостоянии болезни – и дало мне необходимый дополнительный заряд для эффективного осуществления моей работы. Я всегда буду помнить об этом проявлении альтруизма со стороны вылеченного больного туберкулезом".

Стремление к лучшему будущему

"Ситуация является сложной, однако я буду по-прежнему испытывать чувство благодарности, потому что есть люди, которые продолжают делать все возможное ради лучшего будущего".

"Несмотря на нынешнюю ситуацию и все преграды на пути исполнения нами своих обязанностей, мы все стремимся делать то, что должны".

www.who.int