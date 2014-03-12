Минздрав сократит финансирование ряда государственных программ

В рамках сокращения расходов государственного бюджета планируется пересмотр ряда программ и в медицинской сфере, заявил министр здравоохранения Украины Олег Мусий в интервью программе «Завтрак с 1+1».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, по словам министра, сокращение коснется лишь тех программ, которые связаны со здоровьем косвенно.

Он объяснил, что имеется в виду строительство, капитальные вложения, ремонт, перестройка новых клиник. «Пока что это будет заморожено. Так же, как и закупка дорогостоящей медицинской аппаратуры», - заметил Мусий.

Министр не исключил, что придется пересмотреть вопрос закупки автомобилей экстренной медицинской помощи, на что в бюджете-2014 было заложено около 600 млн грн. По его мнению, еще год с этим можно подождать.

«Мы готовы к тому, чтобы сократить финансирование некоторых программ, уменьшение расходов на которые не несет непосредственной угрозы здоровью людей», - сказал Мусий.

Он раскритиковал возможную отмену дополнительных выплат работникам системы экстренной медицинской помощи, а также надбавок за объем и качество выполненной работы работникам, которые оказывают первичную медицинскую помощь. Министр здравоохранения назвал не очень удачной эту идею. При этом он отметил: «Пока что это предложение». «Мы будем отстаивать интересы медицинских работников, особенно тех, которые работают на первичном звене, а также молодых специалистов, которые направляются на работу в село», - отметил Мусий.

Министр сообщил, что во время рассмотрения этого вопроса на заседании правительства он намерен отстаивать сохранение этих надбавок. «Все же понимают, каков на самом деле уровень оплаты труда в медицине – едва ли не самый низкий среди всех отраслей. Потому жертвовать медициной, думаю, не очень правильная идея. Мы должны отстаивать интересы наших врачей и медицинской отрасли в целом», - подчеркнул министр.

Говоря о ближайших планах в своей деятельности на министерской должности, Мусий сообщил, что сейчас проводятся организационные мероприятия для подготовки внедрения в Украине новой системы здравоохранения, идет формирование нового руководства Минздрава – назначение новых заместителей министра, руководителей служб, сокращение аппарата от 10% до 20%, относительно чего принято решение правительства.

Самым сложным из запланированного он назвал «превращение министерства закупок и торговли, каким было ведомство при предыдущей власти, в министерство здравоохранения». «Я взял на себя обязательство относительно того, чтобы все откаты, нечестные тендеры, сомнительные схемы, взятки остались в прошлом. Я эту политику отстаивал, и буду продолжать публично отстаивать и в дальнейшем», - заявил Мусий.