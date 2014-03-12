В Центре медицины катастроф волонтеров будут учить домедицинской помощи

Как сообщили УНИАН в Минздраве, начиная с 7 марта, волонтеры медицинской службы Майдана, которые принимали участие в оказании медицинской помощи пострадавшим во время столкновений, начали осваивать навыки оказания сердечно-легочной реанимации, остановки кровотечения, фиксации переломов, особенности оказания помощи при ожогах, травмах глаз, огнестрельных ранениях и др.

По словам директора Центра Владимира Юрченко, на базе отдела подготовки ГУ «Украинский научно-практический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Минздрава Украины» волонтеры и все желающие киевляне будут учиться оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим до приезда бригады экстренной медицинской помощи. Во время практических мастер-классов будут использоваться современные манекены.