Как вылечить сухой кашель у взрослого и ребенка

Кашель – это защитная реакция организма с целью очищения дыхательных путей в ответ на:

попадание механических компонентов,

образование слизи,

при воспалительных процессах

раздражение дыхательных путей.

Несомненно, кашель доставляет достаточно много проблем, особенно если он сухой, пишет Lady.tochka.net. Не стоит забывать, что сухой кашель может выступать признаком серьёзной болезни, а в таком случае заниматься самолечением вовсе не рекомендуется.

Сухой кашель, как и любой кашель в целом, появляется рефлекторно в результате попадания в область дыхательных путей постороннего предмета, мокроты или слизи. При помощи кашля организм человека осуществляет одну из своих защитных функций — очищает дыхательные пути. Сухой кашель можно охарактеризовать отсутствием мокроты, предшественником сухого кашля можно считать першение в горле.

Избавиться от приступов кашля не возможно до тех пор, пока не будут выявлены его причины. Так, причины сухого кашля могут носить характер инфекционного респираторного заболевания. В этом случае потребуется лечение сухого кашля. Также кашлевой рефлекс может быть вызван аллергенами, которые необходимо устранить из окружения, или инородным телом, которое нужно удалить. Сухой кашель может также быть реакцией на резкий запах, холодный воздух, дым. На психосоматическом уровне он может возникать при астматическом приступе, во время проявления чрезмерных эмоций. К причинам сухого кашля можно также отнести сильный крик или чрезмерно высокий тон в разговоре.

Сухой кашель отмечается у большинства курильщиков и на протяжении всей жизни. Помимо табака причиной сухого кашля может быть:

ларингит (воспаления в слизистой оболочки гортани). Ларингит сопровождается сухим кашлем и першением в горле;

трахеит (воспаления в слизистой оболочки лёгочной трахеи);

бронхит;

бронхиальная астма;

попадание элементов еды в дыхательные пути (чаще всего у маленьких детей);

вдыхание и выдыхание вредных веществ;

плеврит (сопровождается острыми болями в боку и сухим кашлем);

опухоль лёгкого;

инфекционные заболевания;

коклюш.

К сожалению, быстрое лечение сухого кашля не всегда возможно. Многие часто пренебрегают первыми симптомами и лишь при сильном кашле начинают принимать меры. Так что однозначных рекомендаций дать невозможно. При этом можно порекомендовать несколько способов лечения.

Медикаментозная терапия. Современная фармакология предлагает сегодня таблетки, пастилки, ингаляторы, лекарственные сиропы и настойки. При этом не все представленные на рынке средства от кашля обладают профилем – эффективный и безопасный. В последнем случае стоит рассматривать противокашлевые препараты на основе растительных экстрактов. Эффективны плоды аниса, листья и корень алтея, лист подорожника, трава тимьяна. При этом лечить сухой кашель можно не только отварами или настоями, но и растительными препаратами в виде сиропа.

Ингаляции. Данные процедуры можно делать как в домашних условиях, так и в клинике. В домашних условиях для ингаляции подойдет отвар липы, мать-и-мачехи, шалфея, эвкалипта.

Выбирая лечение при сильном кашле, важно помнить, что самолечение может привести к осложнениям. Так что нужно внимательно читать инструкции, следовать их рекомендациям, а в случае появления осложнений (высокой температуры, зеленоватой слизи, крови в мокроте) незамедлительно обратиться к врачу.