В Украине введут новые подходы к организации образования детей-инвалидов

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 244 из 311 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как известно, инклюзивное обучение - это система образовательных услуг, которая базируется на принципе обеспечения основного права детей на образование и права обучаться по месту жительства, которая предусматривает обучение в условиях дошкольного, общеобразовательного, профессионально-технического, высшего учебного заведения.

Проект закона предусматривает внесение изменений в Законы «О дошкольном образовании», «Об общем среднем образовании» относительно учета особых образовательных потребностей в обучении каждого ребенка, в том числе с инвалидностью, введения частичного или полного содержания за счет государства детей, обеспечения бесплатным горячим питанием в общеобразовательном учебном заведении детей, которые нуждаются в социальной помощи и обучаются в специальных и инклюзивных классах общеобразовательных учебных заведений.

В пояснительной записке отмечается, что принятие предложенного акта позволит продолжить решение проблем постепенной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья в общественную жизнь, предоставит возможность получать образование соответствующего уровня вместе со сверстниками путем организации инклюзивного обучения.