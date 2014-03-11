24 тяжелораненых на Майдане украинца пройдут лечение в Германии

24 украинца, которые были тяжело ранены во время актов насилия на Майдане, пройдут лечение в Германии, сообщили УНИАН в Фонде Виктора Пинчука.

Как отмечается в сообщении, специальный самолет Бундесвера 12 марта доставит раненых из Киева в Берлин, откуда их направят для дальнейшего лечения и реабилитации в медицинские заведения по всей Германии, включая берлинскую клинику «Шарите».

Фонд сообщает, что Верховная Рада обратилась к Германии с просьбой принять тяжело раненых пациентов, для которых в специализированных немецких клиниках существуют хорошие шансы получить качественное лечение. Среди них - как демонстранты, так и милиционеры, которые получили особо тяжелые ранения от огнестрельного оружия.

Федеральное правительство Германии предоставило средства, чтобы сделать возможным лечение раненых в Германии. Также часть расходов взяли на себя Елена и Виктор Пинчук, чтобы обеспечить лечение и реабилитацию раненых. "Считаем большой честью оказать помощь раненым соотечественникам", - заявили они.

Министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер заявил по этому поводу: "События на Майдане 18 и 20 февраля были трагическими. Почти сто человек потеряли жизни, почти тысяча людей получили тяжелые ранения, когда украинцы на Майдане в Киеве стреляли друг в друга. Что это значит для будущего Украины, мы еще не знаем. Но раненым мы хотим помочь с общественностью вернуться к хорошей и по возможности нормальной жизни".

Пресс-служба Фонда также цитирует министра обороны ФРГ Урсулу фон дер Лайен, которая сказала: "Понятно, что Германия проявляет солидарность с народом Украины и помогает раненым Майдана. Медицинские команды Бундесвера находятся уже на месте в Киеве и все подготавливают. Бундесвер предоставляет не только свои прекрасные госпитали, но и заботится о транспортировке и, в крайних случаях, может на протяжении нескольких часов вывезти тяжело раненых на своей летающей станции интенсивной терапии MEDEVAC".