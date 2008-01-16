Антибиотики при кашле только вредят

Совершенно бесполезны и только вредны при кашле антибиотики, особенно детям, считают пульмонологи. Они подавляют иммунитет и к тому же малоэффективны при вирусной инфекции. Их можно применять только в случае появления гнойной мокроты и только после назначения врача.

Детский организм обладает большим запасом иммунитета, и поэтому ему просто нужно помочь перенести болезнь. Делайте ребенку ингаляции, промывайте носик отварами трав, почаще заставляйте полоскать горло. Заваривайте для питья корень девясила, алтея, солодки, багульник, мать-и-мачеху и другие травы, помогающие выведению мокроты из бронхов.

Не заставляйте малыша есть. Обычно организм сам определяет количество необходимой еды. Лучше давайте ему больше питья - соки, морсы, чаи, молоко.