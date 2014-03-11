Причины образования липомы и жировиков

Образование это, как правило, при надавливании безболезненно и подвижно. Появляется обычно на разных частях тела и даже в брюшной полости. Липомы образуются из-за того, что по ряду причин засоряется проток сальной железы либо просто увеличивается число жировых клеток на определенном участке тела. Поговорим в статье про причины липомы и жировиков на коже.

В связи с неправильным питанием, малоподвижным образом жизни, плохой моторикой кишечника вредные вещества вовремя не удаляются из организма и зачастую откладываются в виде таких вот образований. Жировик не приносит неудобств или дискомфорта, разве что только портит эстетический вид. Особенно, когда имеет место образование множественных липом (липоматоз).

Как от них избавиться? Ни в коем случае нельзя выдавливать жировик: занесение инфекции может повлечь плачевные последствия, либо ткань разрастется еще больше. При обнаружении липомы советую обратиться к хирургу. Если жировик по размеру до 2 см в диаметре, его легко растворят путем введения специального лечебного вещества. Более крупное образование удаляют и исследуют материал, чтобы убедиться, что это действительно доброкачественный жировик, а не злокачественная опухоль.

А чтобы предотвратить возникновение и причину липом в дальнейшем, обладателям проблемной кожи (угри, себорея) необходимо тщательно ухаживать за собой, применять различные гели для умывания и скрабы (последние — не чаще двух раз в неделю). В рационе желательно побольше клетчатки (овощи, фрукты) и злаков, минимум жирной пищи, углеводов, сладостей.