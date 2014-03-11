Количество погибших во время массовых акций протеста возросло до 102 человек – Минздрав

В Украине количество погибших во время массовых акций протеста возросло до 102 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

«Согласно оперативным данным, с 30 ноября 2013 года погибли и умерли на территории Украины 102 человека», - говорится в сообщении.

При этом с 18 февраля по состоянию на 06.00 11 марта с места обострения столкновений в центре Киева за медицинской помощью обратился 1221 пострадавший, 795 из них были госпитализированы.

На лечении в заведениях здравоохранения Киева по состоянию на 06.00 11 марта остаются 179 человек.

За последние сутки за медицинской помощью к бригадам экстренной медицинской помощи обратились 26 человек, 17 из них госпитализированы.