Стафилококк начал убивать людей

О появлении новой разновидности золотистого стафилококка, способной приводить к смерти пациента, предупреждают специалисты.

Новый штамм, получивший название USA300, обладает иммунитетом к широко применяемым сегодня антибиотикам. В результате заболевания на коже появляются огромные фурункулы, а в некоторых особенно тяжелых случаях наблюдалось смертельное заражение крови или пневмония, разъедающая легкие.

Исследователи полагают, что USA300 может быть более распространен среди геев: больше других от болезни страдает район Сан-Франциско Кастро, где гомосексуалистов живет больше, чем в любом другом населенном пункте Соединенных Штатов.

По имеющимся данным, в этом городе бактерия в 13 раз поражает чаще геев, чем других людей: сейчас в Кастро носителями нового штамма стафилококка является 1 человек из 588, тогда как в целом по Сан-Франциско этот показатель составляет 1:3800.

В Великобритании же пока выявлено лишь два случая заболевания новой формой стафилококка; здесь тоже он подхватывается не в больницах, что часто происходит с другими штаммами, а при общении людей.

"Это не новый ВИЧ"

"Эти инфекции, устойчивые к многим препаратам, часто поражают мужчин-геев в тех районах тела, где в ходе сексуальной активности происходит контакт кожи с кожей, - говорит доктор Бин Дьеп из медицинского центра Сан-Франциско. - Однако поскольку эта бактерия может передаваться и при более невинном контакте, мы весьма обеспокоены возможностью распространения этого штамма среди населения в целом".

Не может не беспокоить то, что каждый десятый из зафиксированных в Америке случаев устойчив к антибиотикам, но большинство случаев все же поддается лечению

Роджер Пибоди, фонд Теренса Хиггинса

По словам доктора Дьепа, лучший способ избежать заражения - это, возможно, тщательно вымыть кожу водой с мылом, особенно после занятия сексом.

Исследование, о котором сообщает специализированное издание Annals of Internal Medicine, основано на анализе медицинских данных, полученных в больницах и медицинских центрах Сан-Франциско и Бостона.

"Удивительно, что цифры столь высоки, - говорит профессор Марк Энрайт из лондонского Имперского колледжа и клиники Св. Марии, ведущего британского центра исследования золотистого стафилококка. - Мы знаем, что версия USA300 чрезвычайно активно распространяется посредством контактов кожи с кожей".

"Основные группы риска, наиболее подверженные инфекции - мужчины-геи, наркоманы и люди, занимающиеся контактными видами спорта, такими, например, как борьба, - добавляет специалист. - Кроме того, распространению инфекции способствует большое количество сексуальных партнеров или контакты через кожу с большим количеством людей. И в США болезнь уже начала распространяться по населению в целом".

Тем не менее, по словам Роджера Пибоди из британского здравоохранительного фонда Теренса Хиггинса, "это нельзя считать новым ВИЧ. Мы являемся свидетелями появления инфекции, которая может передаваться через контакт кожи, включая сексуальный. Не может не беспокоить то, что каждый десятый из зафиксированных в Америке случаев устойчив к антибиотикам, но большинство случаев все же поддается лечению".

news.bbc.co.uk