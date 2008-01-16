В Украине таки будут маркировать продукты с транггенами

Кабинет Министров намерен добиваться введения маркировки ввозимых в Украину продуктов, содержащих генетически модифицированные организмы.

Соответствующим пунктом правительство решило дополнить программу своей деятельности «Украинский прорыв», утвержденную на заседании 16 января.

Первоначальная редакция программы предусматривала, что обязательной маркировке подлежат лишь продукты из ГМО, производимые в Украине.

Программа деятельности Кабмина «Украинский прорыв» активно обсуждалась членами правительства в ходе заседания 16 января, при этом министры вносили различные предложения для усовершенствования документа.

В августе Кабинет Министров обязал производителей указывать на упаковке пищевых продуктов информацию о наличии в них тканей генетически модифицированных организмов (ГМО), однако в 21 ноября отменил свое решение, но поручил до 25 декабря Госпотребстандарту и другим заинтересованным ведомства подготовить проекты для разработки необходимой нормативной базы по вопросам маркировки продуктов с ГМО с учетом требований ВТО и Международной конвенции по защите растений.

В начале марта Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей («Укрметртестстандарт») заявлял о значительном количестве продуктов питания с наличием ГМО в Украине.

ГМО - организмы, в которых генетический материал (ДНК) изменен невозможным в природе способом.

Наиболее распространены генетически модифицированная соя, а также кукуруза, рис, томаты, сахарная свекла и другие.

По мнению некоторых экспертов, ГМО могут наносить вред организму человека.

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