Какие симптомы мигрени и как её правильно лечить

Мигрень (migraine – франц.) – повторяющиеся приступы интенсивной головной боли.

Другое название этого заболевания – гемикрания, что в переводе с греческого означает «половина головы». Это связано с тем, что головные боли при мигрени чаще бывают односторонними, пишет Lady.tochka.net.

Приступы мигрени впервые начинают беспокоить еще в детстве или подростковом возрасте.

Ее симптомы:

- головная боль, которая усиливается при любой физической активности, нарушающая ритм жизни полностью,

- тошнота,

- чувствительность к свету и звуку,

- лихорадка,

- повышение мышечного тонуса затылочных мышц (ригидность),затылок и шея как будто сведены судорогой и болят,

- иногда сыпь,

- затуманенное сознание,

- возможны неврологические проявления: судороги, двоение в глазах, слабость, онемение, проблемы с речью.

Некоторые пациенты описывают мигрень как резкую головную боль, похожую на удар грома.

До сих пор не выяснена точная причина появления мозговых нарушений, которые вызывают приступы мигрени. Специалисты сошлись на том, что мигрень – это наследственное заболевание, причем наибольшая вероятность заболеть им у тех людей, чьи родители тоже страдают от мигрени.

На данный момент основными причинами возникновения мигрени являются:

- наследственная предрасположенность;

- стрессы;

- нервная и физическая перегрузка организма;

- гормональные сбои, а также в некоторых случаях влияние на организм гормональных контрацептивов;

Отдельную позицию занимает так называемая шейная мигрень, которую могут вызвать заболевания позвоночника, например, остеохондроз.

Провоцирующими факторами для проявления мигрени могут быть:

курение;

физическое перенапряжение, бессонница;

моргающий или слишком яркий свет;

вдыхание запахов раздражающих дыхательные пути;

психологические травмы;

приём некоторых продуктов (это могут быть шоколад, сыр, копченая рыба, арахис, алкоголь);

беременность (у некоторых женщин мигрень появляется именно при беременности).

Любой человек, страдающий от сильных или периодически повторяющихся головных болей, должен обратиться к врачу и пройти полное медицинское обследование, чтобы исключить возможность таких серьезных заболеваний, как опухоль головного мозга, аневризма, гематома и др. Подходы к лечению всегда должны быть строго индивидуальны.

Медикаментозным лечением мигрени занимается врач-невролог.

Необходимо также проконсультироваться и у мануального терапевта и психотерапевта.

В народной медицине существует много растений, облегчающих страдания больного мигренью:

клевер луговой, свежие листья капусты и сирени, крепкий зеленый чай, а также калиновый и смородиновый соки, цветки бузины сибирской.

Но не забывайте: действие трав на организм может быть непредсказуемым. Поэтому, прежде чем начать принимать травяное средство от мигрени, поставьте в известность своего лечащего врача. Он подскажет, какие из трав являются для вас безопасными.