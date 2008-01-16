Морковь – секрет молодости, красоты и долголетия

Морковь – это забытый секрет молодости, красоты и долголетия. Она ценна высоким содержанием каротина, который в организме превращается в витамин А.

Нет других овощей и фруктов, которые содержали бы столько каротина, сколько морковь. Сравниться с ней в этом, пожалуй, может только сладкий перец. Морковь также является прекрасным источником витаминов С, В, D, E. Она богата минералами и микроэлементами – калием, кальцием, железом, фосфором, йодом, магнием, марганцем. В ней также содержатся эфирные масла, физиологически активные вещества – стеролы, ферменты и другие соединения, необходимые организму.

Следует помнить, что содержащийся в моркови каротин будет усваиваться значительно лучше, если заправлять морковь и салаты из нее растительным маслом. Морковь является редким исключением из правил – в вареном виде она содержит больше полезных веществ, чем в сыром. Как отмечают западные специалисты, сразу после варки моркови уровень антиоксидантов в ней повышается на 34% и возрастает в первую неделю ее хранения в вареном виде. После месяца хранения вареной моркови в ней все еще содержится больше полезных веществ, чем в свежей. Специалисты объясняют это тем, что при хранении вареной моркови образуются новые химические соединения с высокими антиоксидантными свойствами.

В лечебном питании чаще применяется морковь в натуральном виде либо ее сок. Морковь оказывает всестороннее лечебное воздействие на организм:

1. Морковный сок и тертая морковь оказывают общеукрепляющее действие. Они очищают кровь, выводят из организма токсины и вредные вещества, нормализуют обмен веществ, повышают активность всех внутренних органов. Употребление моркови полезно при авитаминозе и малокровии.

2. Морковь активизирует внутриклеточные окислительно-восстановительные процессы. Ее потребление увеличивает содержание основных антиоксидантов в крови, что позволяет усилить иммунную систему организма (особенно у пожилых людей), стимулировать рост здоровых клеток и снизить риск заболевания раком.

3. Во многом благодаря высокому содержанию солей калия морковь полезна при болезнях сердечно-сосудистой системы, атеросклерозе и повышенном давлении. Помимо самой моркови и его сока при атеросклерозе и коронарной недостаточности с явлениями стенокардии применяется также и экстракт из семян моркови — даукарин. Этот препарат обладает хорошим спазмолитическим действием и расширяет сосуды сердца.

4. Сок моркови полезен при нарушении функции почек и печени, способствует выведению песка и небольших камней при почечно-каменной болезни и очищению печени.

5. Морковь также регулирует обмен углеводов, улучшает пищеварение, устраняет запоры, а также геморрой.

6. Относительно недавно ученые открыли, что, благодаря высокому содержанию фитонцидов, морковь способна воздействовать на болезнетворную микрофлору почти так же эффективно, как лук или чеснок – признанные лидеры в этой области.

7. Морковь применяют при расстройствах зрения, катаре верхних дыхательных путей, стоматите, воспалительных процессах в полости рта. Смесь морковного сока с медом используют для полоскания горла при ангине.

8. В народной медицине мелко натертую морковь и ее сок накладывают на ожоги, обмороженные участки кожи, раны и язвы.

Есть у моркови и противопоказания: ее не рекомендуется употреблять при воспалении тонкой кишки, обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Также чрезмерное потребление моркови и морковного сока может привести к тому, что кожа, особенно на ладонях и ступнях, может приобрести желтовато-оранжевый оттенок. Это указывает на то, что организм не перерабатывает излишки каротина в витамин А (прием пяти стаканов морковного сока в неделю уже может вызвать такое небольшое пожелтение кожного покрова). Обычно это чаще проявляется у детей, поскольку печень взрослого человека лучше перерабатывает каротин и выводит его излишки из организма.

gurmania.ru