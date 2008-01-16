Высокий каблук – путь к плоскостопию и варикозу

Убедить молодых девушек, да и многих взрослых модниц отказаться от ношения сапог на высоких каблуках – дело безнадежное. Но предупредить их о вероятных последствиях постоянного ношения такой обуви врачи обязаны.

Уже много раз говорено и писано о том, что мода и здоровье иногда вступают друг с другом в противоречие. Что касается проблем с венозной недостаточностью, то возникают они зачастую именно в подростковом возрасте.

И касается это не только обуви. Не очень хорошо с детства носить обтягивающую одежду, все то, что затягивает, утягивает, перетягивает и передавливает на каких-то участках вены. Что касается обуви, то для того чтобы удержаться на высоком каблуке, требуется большое напряжение икроножных мышц, то есть каблук выше 5 сантиметров, шпильки, платформа и подобные модели попросту нефизиологичны.

Родители должны следить за состоянием ног ребенка, ведь часто варикозная болезнь ног и хроническая венозная недостаточность «ходят» рядом с плоскостопием. Это происходит потому, что, как только стопа становится плоской, происходит перераспределение крови. Та кровь, которая откачивалась где-то у подошвы, начинает в этом случае откачиваться на вены целой стопы, и уже появляется так называемая венозная корона.

Вены стопы просто вздуваются, и это уже формирующийся варикоз. Может быть, многих юных модниц убедит то, что у большинства их кумиров - профессиональных манекенщиц и фотомоделей -есть хроническая венозная недостаточность, и обувь на каблуке «сыграла» в этом не последнюю роль.

Правда.ру