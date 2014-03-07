Повышенное артериальное давление один из факторов гипертонии

И это способно проложить дорогу хронической гипертонии, инсульту, инфаркту, сердечной недостаточности. Под действием аномального артериального давления меняется эластичный каркас, который поддерживает форму сосудов, артерии становятся длиннее, они расширяются, приобретают извитость, деформации, кровоток нарушается, давление начинает скакать. Иногда сужается просвет сосудов, по ним в меньшем объеме проходит крови, ткань получает меньше кислорода и питательных веществ.