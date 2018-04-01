ВОЗ выступила с новыми рекомендациями по потреблению сахара

После окончательной доработки этого руководства страны получат рекомендации по ограничению потребления сахара в целях уменьшения проблем со здоровьем населения, таких как ожирение и зубной кариес.

В соответствии с действующими в настоящее время рекомендациями ВОЗ 2002 года, потребление сахара должно быть на уровне менее 10% от общего числа ежедневно потребляемых калорий. В новом проекте руководства также предлагается потреблять сахар на уровне менее 10% от общего числа ежедневно потребляемых калорий, а снижение потребления до уровня менее 5% от общего числа ежедневно потребляемых калорий будет иметь дополнительные преимущества. 5% от общего числа потребляемых калорий эквивалентно примерно 25 граммам (примерно 6 чайным ложкам) сахара в день для взрослого человека с нормальным индексом массы тела (ИМТ).

Предельные уровни потребления сахара, предлагаемые в проекте руководства, относятся ко всем моносахаридам (таким как глюкоза и фруктоза) и дисахаридам (таким как сахароза или столовый сахар), добавляемым в пищевые продукты производителями, поварами или потребителями, а также к сахарам, естественным образом присутствующим в меде, сиропах, фруктовых соках и фруктовых концентратах.

Значительная часть всех типов сахаров, потребляемых в настоящее время, «скрыта» в переработанных продуктах, которые обычно не считаются сладкими. Например, одна столовая ложка кетчупа содержит около 4 г (примерно одну чайную ложку) сахара. Одна банка сладкой газированной воды содержит до 40 г (примерно 10 чайных ложек) сахара.

Проект руководства был составлен на основе анализа всех опубликованных результатов научных исследований о потреблении сахара и о связи такого потребления с избыточным весов и зубным кариесом у детей и взрослых.

Сахар - важнейший легкоусвояемый простой углевод - дисахарид, суточная потребность в котором составляет 30-50 граммов. Однако его потребление часто значительно превышает физиологические потребности человека.

Доказано, что чрезмерное потребление сахара и других углеводов, которые легко усваиваются, является весомым фактором риска возникновения и осложнения течения сердечно-сосудистых, эндокринных и других заболеваний и патологических состояний, в частности повышение содержания холестерина в крови, избыточной массы тела, сахарного диабета и др. Поэтому неудивительно, что некоторые ученые предлагают даже вообще отказаться от потребления сахара, называя его "белой смертью" и рассматривая как биологически малоценный продукт, негативные последствия воздействия которого на организм человека значительно превышают положительные.

Но следует учитывать , что отказ от сахара и сладких блюд не может быть воспринято значительным количеством людей, которые привыкли к сладкому привкусу и без него чувствуют определенный пищевой дискомфорт.

Альтернативой сахара есть вещества естественного и искусственного происхождения, имеющие сладкий вкус, - сахарозаменители и подсластители . Принципиальным их расхождением является наличие энергетической ценности в первых и ее отсутствие ( или значительная ограниченность ) в других.

Сахарозаменители - это вещества природного или искусственного происхождения. В отличие от натуральной сахарозы, они усваиваются в организме не так быстро, требуя меньше инсулина, не создают перегрузки для поджелудочной железы, в умеренных количествах не приводят к резкому повышению уровня глюкозы в крови , что имеет большое значение в лечебно - профилактическом питании больных сахарным диабет и многих других групп населения.

Известно несколько десятков веществ , которые могут быть использованы как сахарозаменители. Наиболее распространенными из них являются фруктоза, ксилит и сорбит .

Фруктоза - натуральное сладкое вещество, которое содержится во фруктах, ягодах, некоторых овощах, пчелином меду. Более чем в полтора раза слаще сахара . Энергетическая ценность 1 г фруктозы равна 3,8 ккал. Легко и полностью усваивается организмом. Важным свойством фруктозы, в частности для больных сахарным диабетом, является то, что, в отличие от глюкозы, ее усвоение требует меньше инсулина и при умеренном употреблении (суточная доза не должна превышать 45 г , разовая - 10-15 г ) не вызывает значительного увеличения уровня гликемии.

Ксилит - это сладкое вещество, которое получают путем переработки растительного сырья белого цвета, внешне напоминает сахарный песок, энергетическая ценность - 4 ккал / г. Усвоение ксилита также почти не зависит от уровня инсулина в крови. Ксилит обладает желчегонным и послабляющим действием . Суточная доза ксилита - до 30-50 г , при избыточной массе тела - до 15-20 г , разовая - до 5-10 г.

Сорбит имеет сладкий вкус. Энергетическая ценность, как и сахара, 4 ккал . Получают из растительного сырья в процессе химического синтеза аскорбиновой кислоты и других веществ. Всасывается в кишечнике, в печени превращается в гликоген. Как и ксилит, обладает желчегонным и слабительным действием. Суточная доза - до 50 г , разовая - до 10-15 г. Как и ксилит, для усвоения не требует большого количества инсулина.

Потребляя фруктозу, ксилит и сорбит, следует помнить, что они имеют практически такую ​​же энергетическую ценность, как и сахар. Это надо учитывать при планировании и контроля калорийности суточного рациона и отдельных приемов пищи.