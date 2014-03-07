Солярий помогает улучшить настроение женщинам

Показатели использования соляриев растут, несмотря на предупреждения о повышенном риске развития рака. По мнению сотрудников Университета Северной Каролины, многие ходят в солярии не для загара, а чтобы избавиться от стресса, передает Meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Ученые опросили 706 женщин 18-25 лет относительно того, что заставляет их идти в солярий. Большинство опрошенных все-таки шли туда, дабы улучшить внешний вид, но многие также отметили, что солярий уменьшает уровень стресса и дает чувство расслабления. Комментирует доктор Сет Ноар: "Многие женщины действительно получали удовольствие от посещения солярия. Здесь включался фактор улучшения настроения".

Из опрошенных 45% в своей жизни пользовались солярием, а 30% ходили в солярий в прошлом году. Большинство начали загорать в соляриях в подростковом возрасте, не зная о последствиях для здоровья. Между тем риск рака кожи в особенности повышен в возрастной группе "до 35 лет". У этой группы риск появления меланомы повышен на 75%. Ежегодно рак кожи диагностируют более чем у 3,5 миллиона человек во всем мире. И более 28 миллионов человек пользуются солярием ежегодно.