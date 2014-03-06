Израильские врачи помогут в реабилитации украинцев, пострадавших на Майдане

Как сообщает пресс-служба Минздрава Украины, Калуски рассказала об основных видах помощи, которую ВОЗ намерена предоставить Украине в нынешней сложной ситуации. «Мы получили перечень лекарственных средств, которые собираемся передать в качестве гуманитарной помощи для лечения пострадавших во время массовых акций», - отметила она. Кроме того, в бюро ВОЗ в Украине поступили запросы от людей, которые нуждаются в протезировании. Еще одним важным видом помощи со стороны ВОЗ, по словам Калуски, должна стать психологическая реабилитация граждан Украины с посттравматическим синдромом. Напомнив, что она является гражданкой Израиля, руководитель ВОЗ в Украине предложила: «Помощь украинским гражданам, пострадавшим во время массовых акций, могут обеспечить израильские врачи, поскольку имеют большой опыт по оказанию психологической помощи людям, попавшим в эпицентр боевых действий».

«Минздрав Украины не только берет на себя все функции по организации лечения и физической и психологической реабилитации пострадавших во время столкновений, но и обеспечивает привлечение к этому всей медицинской службы страны», - отметил Министр, добавив, что Украина будет благодарна за помощь в этом и ВОЗ, и медикам Израиля.

Кроме того, собеседники обсудили вопросы сотрудничества между Украиной и ВОЗ в области борьбы с неинфекционными болезнями, противодействия ВИЧ/СПИДа и туберкулеза, а также некоторые аспекты эпидемиологической ситуации в Украине и тому подобное.