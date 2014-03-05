Существует необходимость усовершенствовать механизм удешевления лекарств от гипертонии

Счетная палата Украины считает необходимым усовершенствовать механизм удешевления лекарств от гипертонии, который на сегодняшний день не позволяет больным в полном объеме приобретать необходимые лекарственные средства по доступной цене. Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты.

“Коллегия Счетной палаты рассмотрела результаты аудита эффективности использования субвенции из государственного бюджета местным бюджетам Харьковской, Сумской и Полтавской областей на частичное возмещение стоимости лекарственных средств для лечения людей с гипертонической болезнью», - говорится в сообщении.

Согласно заключению аудиторов, в ноябре-декабре 2012 года в указанные области было направлено 1,8 млн грн, а в 2013 году — 23,9 млн грн субвенций на частичное возмещение стоимости лекарств для лечения людей с гипертонической болезнью. Эти средства должны были способствовать снижению цен на лекарства для 830 тыс. человек.

«Однако вследствие еще не совершенного механизма реализации пилотного проекта, внедренного с 1 июня 2012 года, и недостатков в деятельности местных органов здравоохранения отдельные больные гипертонией в указанных регионах не смогли воспользоваться преимуществами проекта», - отмечают в Счетной палате.

В частности, в Харьковской и Полтавской областях удельный вес рецептов, по которым в 2013 году отпускались лекарства от гипертонии, в общем количестве рецептов, выписанных врачами, составил 48%, в Сумской области — 29%. «Это свидетельствует о неиспользованных резервах пилотного проекта», - говорится в сообщении.

Счетная палата сообщила, что главными причинами недостаточного уровня приобретения лекарств по рецептам являются запоздания с включением лекарств в соответствующий реестр - только в сентябре 2013 года, а также невозможность в ряде случаев приобрести необходимые лекарства по этим рецептам в аптеках по месту жительства из-за их отсутствия или невключения аптек в сеть заведений пилотного проекта.

«Из-за этого тормозится достижение в полном объеме цели пилотного проекта, которая заключается в предоставлении возможности приобрести необходимые лекарственные средства по доступной цене всем больным гипертонией, которые в этом нуждаются, и снижается социальный эффект проекта», - подытожили в Счетной палате.

Как сообщал УНИАН, всеукраинский пилотный проект по внедрению госрегулирования цен на лекарственные средства для людей с гипертонической болезнью стартовал 1 июня 2012 года.

30 января 2013 года постановлением Кабинета министров проект был продлен до 31 декабря 2013 года. В феврале 2014 года, до смены правительства, Кабмин принял постановление о продлении данного проекта на 2014 год. Тогдашний министр здравоохранения Раиса Богатырева заявила, что в госбюджете Украины на 2014 год предусмотрены средства на субвенцию местным бюджетам на частичное возмещение стоимости медицинских препаратов для лечения людей с гипертонической болезнью в размере 191,6 млн грн.