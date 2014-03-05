Список продуктов, которые успокоят нервы

До боли знакомое выражение: "Все болезни от нервов". Нервные срывы, депрессии, неврозы приводят к ослаблению всего организма, что влечет за собой целый ряд болезней, пишет Сегодня.

Врачи вывели пять основных продуктов для укрепления нервов:

1. Продукты, содержащие незаменимый для нервов витамин В1: гречневая и овсяные кашки, свинина, ржаной хлеб.

2. Часто мы перегружаем нервную систему умственными нагрузками, при которых необходим витамин В2. Здесь нам придут на помощь бобовые, шпинат, пивные дрожжи, абрикос, яйца. Без этих продуктов может ухудшится настроение появиться головная боль, слабость.

3. Современная жизнь — источник стресса. При эмоциональных нагрузках нарушается интеллектуальная работа мозга, страдает память, появляются резкие перепады настроения. Во избежание подобного, ешьте продукты насыщенные витамином В12: морепродукты, ливер (сердце, почки, печень), белок яйца. Ограничивая себя этими продуктами, вы рискуете заболеть синдромом Альцгеймера.

4. Молоко, все молочные продукты, включая кисломолочные. Нервам без кальция крепкими не быть. Недостаток этого минерала чреват беспокойством и раздражительностью.

5. Для работы мозга и гормонального баланса необходим йод. Все морепродукты, морская капуста и любая морская рыба – источники йода. Вы не любите морскую капусту? Не беда. Покупайте ее сушеную, перемелите на кофемолке и добавляйте как приправу.