Правительство пересмотрело сроки пилотного проекта по регулированию цен на инсулин

Кабинет министров Украины принял решение перенести реализуемый в Украине пилотный проект по регулированию цен на инсулин, обязав иностранных производителей с 1 января 2015 года декларировать изменения оптово-отпускной цены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Олег Мусий.

«Более трети граждан (130 тыс. - УНИАН) смогут получить высококачественные препараты иностранного производства», - сказал Мусий.

Министр пояснил, что действовавший пилотный проект предполагал оборот инсулина только после декларирования изменения цены иностранными производителями.

По его словам, иностранные производители должны были задекларировать суммы 1 марта, чего не было сделано из-за скачков на валютном рынке.

«Те, кто нуждается в импортном препарате, не смогли бы его получить», - отметил Мусий.

При этом он сообщил, что Кабмин сегодняшним решением обязал иностранных производителей задекларировать цены с 1 января 2015 года.

«Мы договорились с иностранными производителями сегодня зафиксировать цены по курсу гривни к 1 января 2014 года - 8 грн/долл.», - сказал Мусий.

Он добавил, что производители обещают не повышать цены на инсулин в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2014 года в Украине осуществляется реализация пилотного проекта относительно введения государственного регулирования цен на препараты инсулина. С 1 марта оборот препаратов инсулина, в частности закупка за деньги местных бюджетов, должен был осуществляться после декларирования изменения оптово-отпускной цены, которая не должна превышать установленный Минздравом предельный уровень.