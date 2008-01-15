Херсонской области необходимо более 22 тыс. доноров

В Херсонской области для полноценного обеспечения потребностей медицинских заведений в крови необходимо более 22 тыс. доноров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в распоряжении председателя Херсонской областной государственной администрации Бориса СИЛЕНКОВА «О комплектовании в области донорских кадров на 2008 год».

В частности, документом предусмотрено, что в области должны быть укомплектованы донорские кадры на 2008 год в количестве 22 тыс. 140 доноров.

Также в распоряжении предложено Херсонской областной организации Общества Красного Креста Украины активно участвовать в работе по сохранению и развитию донорства, привлечению населения к добровольной, бесплатной сдаче крови.

Председателям РГА поручено обеспечить предоставление донорам гарантий и льгот в соответствии с Законом Украины “О донорстве крови и ее компонентов”. При формировании проектов местных бюджетов должны быть предусмотрены средства для реализации областной программы профилактики ВИЧ-инфекции, помощи и лечения ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом на 2004 - 2008 годы, поощрения доноров и руководителей трудовых коллективов, которые систематически выполняют план по донорству, а также для заготовки крови, плазмы методом плазмафереза в пластикатную тару, обеспечение карантинизации плазмы на протяжении 180 суток.

Кроме того, управлениям областной государственной администрации по делам прессы и информации и здравоохранения совместно с местными средствами массовой информации поручено проводить активную пропаганду бесплатной сдачи крови и ее компонентов, гуманной сущности донорства, его безвредности и социальной значимости. Начальник управления здравоохранения ОГА должен обеспечить постоянное функционирование заведений службы крови при проведении Дней донора.