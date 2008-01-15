В Киеве при городской онкологической больнице открыт хоспис - специализированное медицинское учреждение для ухода за неизлечимо больными и умирающими людьми.

Как передает корреспондент УНИАН, на открытии хосписа выступила заместитель председателя столичной горгосадминистрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ.

Она отметила, что наличие в стране хосписов является показателем цивилизованности и гуманности общества.

Открытое сегодня учреждение рассчитано на 25 койко-мест при условии, что один неизлечимо больной человек будет занимать отдельную палату. В случае необходимости количество койко-мест может быть увеличено. Штат хосписа будет насчитывать 139 человек, среди них 4 врача, остальные – средний и младший медперсонал. При хосписе будет действовать храм Святой Великомученицы Варвары. Обеспечение функционирования учреждения будет осуществляться за счет городского бюджета с расчета 8 грн. в сутки на питание больных и 11 грн. в сутки – на обеспечение медицинской помощи.

По информации И.КИЛЬЧИЦКОЙ, строительство хосписа обошлось городу в 19 млн. грн.

Она также сообщила, что на сегодня в Киеве с учетом этого хосписа имеется 120 хосписных коек при различных медицинских учреждениях, в частности 70 - в Киевской городской клинической больнице №10 и 30 – в Киевской городской клинической больнице №2. По ее словам, до конца 2008 года в Киеве планируется открыть 300 хосписных койко-мест, что полностью обеспечит потребность столицы. В частности, предусматривается создание трех хосписных отделений по 30-40 мест каждое на территории существующих медицинских учреждений при каждом территориальном медицинском объединении в Киеве (Левобережное, Старокиевское и Лыбидьское ТМО).

Как сообщал УНИАН, строительство хоспису на 30 мест при Киевской городской онкологической больнице, что на улице Верховинной, 69, было начато при предыдущей столичной власти. Его планировалось ввести в эксплуатацию в сентябре 2006 г. После смены руководства столицы открытие учреждения было перенесено на сентябрь 2007 года.

Общая стоимость строительства данного хосписа по состоянию на 2006 г. составила около 13 млн. грн.

В июле 2007 г. Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил в каждом районе Киева на базе действующих больниц открыть хописные отделения с расчета 25-30 койко-мест каждое.