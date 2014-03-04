С 30 ноября погибли и умерли 98 участников противостояний в Киеве - Минздрав

С 30 ноября 2013 года по 4 марта 2014 года погибли и умерли 98 участников противостояний в центре Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Согласно оперативным данным, с 30 ноября 2013 года погибли и умерли на территории Украины 98 человек", - говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что, по состоянию на 6.00 4 марта, с 10.20 18 февраля с места обострения столкновений в центре Киева к бригадам экстренной медицинской помощи и в заведения здравоохранения столицы за помощью обратились 1 тыс. 8 пострадавших, 657 из них госпитализированы.

"На лечении в заведениях здравоохранения Киева, по состоянию на 6.00 4 марта, находятся 226 человек. По оперативной информации, по состоянию на 6.00 4 марта, за медицинской помощью к бригадам экстренной медицинской помощи обратились 24 человека, 11 из них госпитализированы, два человека умерли", - отметили в Минздраве.