Что такое парапроктит и как его лечить

Прямую кишку окружает небольшое количество жировой ткани — околопрямокишечной клетчатки. Ее воспаление инфекционного характера называют парапроктит. Парапроктит бывает острый и хронический, пишет Lady.tochka.net.

Острый парапроктит – крайне неприятное заболевание, возникающее при развитии воспалительного процесса и нагноения в тканях, окружающих прямую кишку. Попадание в них инфекции происходит через анальные железы из просвета прямой кишки. Возникновению парапроктита чаще всего способствует снижение иммунитета, расстройства стула (диарея или запоры), такие заболевания, как геморрой, анальная трещина, проктит.

Хронический парапроктит проявляется в виде свищей околопрямокишечной клетчатки при нелечении острого заболевания.

Парапроктит развивается после проникновения различных видов микроорганизмов и грибов в околопрямокишечную клетчатку. Как правило, инфицирование происходит несколькими видами возбудителей, но главным «дирижером» этого оркестра выступают микробы, которые размножаются в условиях полного отсутствия кислорода (анаэробы).

Через особенные железы, расположенные в области заднего прохода, инфекция из просвета прямой кишки проникает в окружающие ткани. Развивается воспаление, формируется гнойник. Поэтому простое вскрытие гнойников снаружи, без санации внутреннего воспаленного участка, не приводит к стойкому выздоровлению.

Симптомы острого парапроктита яркие и появляются одновременно, иногда после 2−3 дней незначительной слабости и повышения температуры тела до 37°С. Проявляется острый парапроктит повышением температуры тела (38−39°С), ознобом, сильными болями в области прямой кишки без связи с дефекацией. Частые симптомы острого парапроктита — расстройства мочеиспускания, безрезультатные позывы к дефекации и задержка стула.

Хронический парапроктит является результатом недолеченного острого парапроктита, поэтому симптоматика его чаще всего повторяет таковую острого парапроктита, однако их выраженность обычно меньше. При хроническом парапроктите зачастую развивается параректальный свищ, который проявляется выделениями в область промежности сукровицы или гноя. Постоянные выделения способствуют раздражению кожи промежности и возникновению зуда.

Острый парапроктит — это показание для оперативного лечения, причем в срочном порядке. Образующемуся в околопрямокишечной клетчатке гною некуда выйти, поэтому гнойник будет распространяться все дальше и дальше. Непосредственно сама операция производиться сразу после диагноза. Во время операции делается наркоз. Во время операции вскрывается гнойник и удаляется весь гной. После проведения операции врачом назначаются специальные антибиотики, витамины, а также средства, которые повышают иммунитет. Чаще всего возникают повторные нагноения. Но врачи сразу предупреждают о том, что, скорее всего, понадобится вторая, так называемая радикальная операция. Именно она, выполненная после того, как гнойник полностью зажил, гарантирует уже полное излечение от этой неприятной болезни.

При несвоевременном хирургическом лечении острого парапроктита возможно развитие осложнений.