Подросток впал в кому от безудержной игры на компьютере

15-летний мальчик из бельгийского города Ля Лувьер довел себя до полного психофизического истощения, безудержно играя в видеоигры. Так ребенок проводил зимние каникулы.

Юноша попал в больницу на скорой помощи, которую вызвала мать подростка после того, как, вернувшись с работы, увидела сына лежащим в бессознательном состоянии. Прибывшая бригада врачей констатировала у ребенка коматозное состояние, из которого его удалось вывести только спустя два дня.

"Я помню, что ложился спать где-то в три часа утра. Я чувствовал себя очень уставшим, потому что практически не отходил от компьютера на протяжении двух недель каникул", - рассказал врачам подросток после того, как его привели в чувство.

Между тем, этот ребенок - далеко не единственная жертва видео- и компьютерных игр. Так, в Южной Корее чуть более года тому двое мужчин умерли прямо у монитора в интернет-кафе. Первый находился в кафе в течение 10 дней и играл в компьютерные игры, делая перерывы только на сон и еду. После более чем 30 часов игры он скончался. С другим человеком это случилось после 50 часов безостановочной игры.

Влиянием видео- и компьютерных игр озабочены во всем мире. В прошлом году американцы провели исследование, результаты которого определили 8,5% американских детей и подростков в возрасте от 8 до 18 лет как "хронических" игроков, испытывающих патологическую тягу к игре. Кроме того, 31% мальчиков и юношей и 13% девочек и девушек сказали, что "чувствуют зависимость от игры". Эти дети сами определили ее как патологическую.

Если у ребенка есть доступ к компьютеру, он будет играть. Чтобы смягчить ситуацию, психологи советуют, как минимум, не устанавливать приставку или компьютер в комнате ребенка. В таком случае будет больше возможности контролировать, сколько времени чадо проводит за игрой. Сами они в силу возраста не в состоянии нормировать сидение за компьютером или видеоприставкой. Кроме необходимости отслеживать количество времени, в течение которого дети играют, лучше знать, во что они играют.

Naviny.by