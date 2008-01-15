«Развитие Украины» продолжает акцию помощи больным туберкулезом

Чрезвычайное внимание к проблеме эпидемии туберкулеза и желания помочь определили решение Благотворительного Фонда «Развитие Украины» и Национальной торговой сети «Амстор» продлить общую благотворительную акцию еще на месяц, до 27 января 2008 года. Акция стартовала 26 ноября 2007 года и направлена на улучшение условий пребывания пациентов в противотуберкулезных учреждениях девяти городов: Донецк, Макиевка, Горловка, Мариуполь, Северодонецк, Николаев и Кременчуг.

На кассах в торговых залах сети Амстор каждого города установлено копилки для добровольных пожертвований. Детальную информацию относительно проблемы туберкулеза, действующей горячей линии, симптомов этого заболевания посетители получают из информационных открыток, которые размещены на стендах.

Независимо от количества населения, уровня прибылей в каждом городе, где проводилась акция, было продемонстрировано заинтересованность и готовность помочь противотуберкулезным учреждениям и их пациентам. По окончанию акции, когда копилки будут открыты, на собранные средства приобретут необходимые товары ежедневного потребления.

Справка.Корпоративный благотворительный фонд «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная Группой СКМ 15 июля 2005 года.

Бюджет Фонда формируется за счет средств Компании СКМ. Направления деятельности Фонда: современное образование, здоровье нации, культурное достояние.

Президент Благотворительного Фонда «Развитие Украины» - Ринат Леонидович Ахметов.