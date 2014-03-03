На 8 Марта в Украине существенно похолодает

В ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода с минимальными осадками, однако уже в выходные начнется существенное похолодание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

“На протяжении 3-7 марта на территории Украины существенных изменений погоды не произойдет... Но, начиная с 8 числа, сначала на севере и востоке Украины следует ожидать постепенного снижения температуры воздуха», - сказал Кульбида.

По словам синоптика, с 3 по 7 марта температура воздуха в стране ночью будет колебаться от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, а днем - от 4 до 9 градусов тепла.

При этом в Крыму и Закарпатье в дневные часы столбики термометров будут подниматься до +17.

Тем не менее, начиная с 8 марта, ночью в стране похолодает до -8, а на северо-востоке до -12.

Температура воздуха днем с 9 по 13 марта не будет превышать 0 градусов.

Вместе с тем Кульбида подчеркнул, что, несмотря на незначительные колебания температуры воздуха, в целом в марте температура воздуха будет выше нормы.