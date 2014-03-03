С 30 ноября в Украине в результате протестных акций за медпомощью обратились 984 пострадавшие

По последним данным Министерства здравоохранения, с 30 ноября 2013 года, то есть с начала протестных акций, в Украине в этих акциях погибли и умерли 95 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

Как отмечается, в регионах среди участников акций гражданского противостояния зафиксировано 6 летальных случаев: 2 – в Крыму, 2 – в Хмельницкой области, 2 – в Черкасской области.

По оперативным данным, по состоянию на 6.00 3 марта 2014 года за медицинской помощью к бригадам экстренной медицинской помощи обратилось 26 человек, 15 из них госпитализировано, один человек умер.

Относительно летального случая, зафиксированного на Майдане Незалежности, Департамент здравоохранения Киевской горгосадминистрации информирует, что 2 марта в 14.15 к бригаде Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города, которая находилась на дежурстве по ул. Крещатик возле Главпочтамта, обратились граждане с просьбой подойти к человеку, который потерял сознание и находится за сценой Майдана. Прибыв на место, медицинские работники бригады увидели мужчину в обмороке с признаками агонального дыхания. Немедленно были начаты реанимационные мероприятия. Гражданин был перенесен в машину скорой помощи. В 15.38 бригада сообщила старшему врачу о биологической смерти мужчины – жителя города Вишневое Киево-Святошинского района Киевской области, 1960 г.р. Видимых травм и внешних признаков насильственной смерти при осмотре не обнаружено.

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 6.00 3 марта с 18 февраля с места обострения столкновений в центре Киева к бригадам экстренной медицинской помощи и в заведения здравоохранения за медицинской помощью обратились 984 пострадавшие, 646 из них были госпитализированы. По состоянию на 6.00 3 марта на лечении в заведениях здравоохранения находится 245 чел.

Информацию относительно состояния госпитализированных и погибших их близкие и родные могут получить по телефону горячей линии в г. Киеве: 15-03.