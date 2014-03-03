Россия грубо нарушает права детей Украины, осуществляя военную агрессию – Юрий Павленко

14:53, 03 марта 2014
Страна
0

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка (2011-2014гг.) Юрий Павленко обратился к Уполномоченному при Президенте Российской  Федерации по правам ребенка Павлу Астахову

Фото: УНИАН

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка (2011-2014гг.) Юрий Павленко обратился к Уполномоченному при Президенте Российской  Федерации по правам ребенка Павлу Астахову с призывом «использовать все возможные способы влияния на принимающих решение в Вашей стране, чтобы не допустить перехода противостояния в горячую стадию и обеспечить дипломатическое, мирное, разрешение конфликта».

«Сегодня Российская Федерация грубо нарушает права детей Украины, осуществляя  военную агрессию  против соседней  страны, где  пятая часть населения – дети», - заявил Ю. Павленко. Он отмечает, что Россия сегодня может стать источником горя – возможного сиротства детей и в Украине, и в России.

Екс-детский омбудсмен настаивает на ответственности взрослых за то, чтобы дети научились решать конфликты ненасильственным путем, как в детском коллективе, так и в семье, и между странами.

«Уверен, что Россия должна найти ответ на вопрос, почему подросток, расстрелявший учителя, отстаивая свое право на  высокую оценку, осужден, а президент страны, направляющий войска в соседнее мирное государство для подавления стремления независимого народа к самостоятельному определению своего будущего, объявляет себя защитником русскоязычного населения в Украине», - резюмирует Юрий Павленко.

Уполномоченному при Президенте 

Российской  Федерации  по правам ребенка

Павлу АСТАХОВУ

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ

      Обращаюсь к Вам, Павел Алексеевич, как к коллеге,  в надежде на то, что для Вас право человека не просто лозунг или красивое словосочетание. Уверен, что Вы, как и я,  знаете основополагающие принципы правозащитной деятельности: нельзя защищать право одного человека, нарушая права другого. 

         Россия пережила немало трагедий, последствия которых были трагичными для детей. Достаточно вспомнить террористические акты, в результате которых погибали дети и их родители.   Пережив столько горя, в результате  агрессивных действий руководства страны, Россия сегодня может стать источником  горя – возможного сиротства детей и в Украине, и в России.

         Мы  всегда с Вами эффективно сотрудничали в интересах детей наших стран. Мы совместно решали вопросы  установления опеки над детьми и их усыновления гражданами наших стран. Офис детского омбудсмена в Украине и сегодня работает над возобновлением многих документов для детей по запросам граждан России и Ваших коллег, Уполномоченных из субъектов Федерации.

         Сегодня Российская Федерация, грубо нарушает права детей Украины, осуществляя  военную агрессию  против соседней  страны, где  пятая часть населения – дети.

Призываю Вас, коллега, использовать все возможные способы влияния на принимающих решение в Вашей стране,  чтобы не допустить перехода противостояния в горячую стадию  и обеспечить дипломатическое, мирное, разрешение конфликта.

Наша ответственность за происходящее гораздо больше, чем у действующих политиков. Именно мы с Вами отвечаем за то, как будут решаться вопросы межгосударственных отношений через два-три десятилетия теми, кто сегодня  взрослеет. Мы несем ответственность за то, чтобы дети научились решать конфликты ненасильственным путем, и в детском коллективе, и в семье, и между странами.

Уверен, что Россия должна найти ответ на вопрос, почему подросток, расстрелявший учителя, отстаивая свое право на  высокую оценку, осужден, а президент страны, направляющий войска в соседнее мирное государство, для подавления  стремления независимого  народа к  самостоятельному определению своего будущего, объявляет  себя защитником русскоязычного населения в Украине.

Во имя детей Украины и России,

Юрий ПАВЛЕНКО

Уполномоченный Президента Украины

по правам ребенка (2011-2014гг.)      

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter