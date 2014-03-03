Россия грубо нарушает права детей Украины, осуществляя военную агрессию – Юрий Павленко

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка (2011-2014гг.) Юрий Павленко обратился к Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Павлу Астахову с призывом «использовать все возможные способы влияния на принимающих решение в Вашей стране, чтобы не допустить перехода противостояния в горячую стадию и обеспечить дипломатическое, мирное, разрешение конфликта».

«Сегодня Российская Федерация грубо нарушает права детей Украины, осуществляя военную агрессию против соседней страны, где пятая часть населения – дети», - заявил Ю. Павленко. Он отмечает, что Россия сегодня может стать источником горя – возможного сиротства детей и в Украине, и в России.

Екс-детский омбудсмен настаивает на ответственности взрослых за то, чтобы дети научились решать конфликты ненасильственным путем, как в детском коллективе, так и в семье, и между странами.

«Уверен, что Россия должна найти ответ на вопрос, почему подросток, расстрелявший учителя, отстаивая свое право на высокую оценку, осужден, а президент страны, направляющий войска в соседнее мирное государство для подавления стремления независимого народа к самостоятельному определению своего будущего, объявляет себя защитником русскоязычного населения в Украине», - резюмирует Юрий Павленко.

Уполномоченному при Президенте

Российской Федерации по правам ребенка

Павлу АСТАХОВУ

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Обращаюсь к Вам, Павел Алексеевич, как к коллеге, в надежде на то, что для Вас право человека не просто лозунг или красивое словосочетание. Уверен, что Вы, как и я, знаете основополагающие принципы правозащитной деятельности: нельзя защищать право одного человека, нарушая права другого.

Россия пережила немало трагедий, последствия которых были трагичными для детей. Достаточно вспомнить террористические акты, в результате которых погибали дети и их родители. Пережив столько горя, в результате агрессивных действий руководства страны, Россия сегодня может стать источником горя – возможного сиротства детей и в Украине, и в России.

Мы всегда с Вами эффективно сотрудничали в интересах детей наших стран. Мы совместно решали вопросы установления опеки над детьми и их усыновления гражданами наших стран. Офис детского омбудсмена в Украине и сегодня работает над возобновлением многих документов для детей по запросам граждан России и Ваших коллег, Уполномоченных из субъектов Федерации.

Сегодня Российская Федерация, грубо нарушает права детей Украины, осуществляя военную агрессию против соседней страны, где пятая часть населения – дети.

Призываю Вас, коллега, использовать все возможные способы влияния на принимающих решение в Вашей стране, чтобы не допустить перехода противостояния в горячую стадию и обеспечить дипломатическое, мирное, разрешение конфликта.

Наша ответственность за происходящее гораздо больше, чем у действующих политиков. Именно мы с Вами отвечаем за то, как будут решаться вопросы межгосударственных отношений через два-три десятилетия теми, кто сегодня взрослеет. Мы несем ответственность за то, чтобы дети научились решать конфликты ненасильственным путем, и в детском коллективе, и в семье, и между странами.

Уверен, что Россия должна найти ответ на вопрос, почему подросток, расстрелявший учителя, отстаивая свое право на высокую оценку, осужден, а президент страны, направляющий войска в соседнее мирное государство, для подавления стремления независимого народа к самостоятельному определению своего будущего, объявляет себя защитником русскоязычного населения в Украине.

Во имя детей Украины и России,

Юрий ПАВЛЕНКО

Уполномоченный Президента Украины

по правам ребенка (2011-2014гг.)