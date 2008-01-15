Ученым удалось запустить сердце, которое не билось несколько дней

Это результат эксперимента, проведенного в Соединенных Штатах. Подопытная крыса ожила благодаря стволовым клеткам. Это исследование дает новый шанс людям, которым нужна пересадка здоровых органов.

Американские ученые научились оживлять мертвое сердце. Во время эксперимента, проведенного в университете Миннесоты, ученые сумели заставить биться сердце крысы, которая умерла за несколько дней до того.

Ученые удалили из сердца животного старые клетки, оставив неповрежденными соединительные ткани - сосуды и клапаны. Потом на эту своеобразную основу нарастили новые клетки. Их вырастили из стволовых клеток, взятых у новорожденных крысят. Ведь основная особенность стволовых клеток - это способность к неограниченному делению и образованию специализированных клеток разных тканей.

Чтобы стимулировать быстрый рост клеток в восстанавливающемся сердце, ученые использовали специальное питательное вещество, похожее на желатин. И уже через 4 часа только что мертвое сердце проявило признаки активности. Сначала для поддержки работы воскрешенного сердца использовали кардиостимулятор. А через 8 дней орган смог функционировать самостоятельно.

Дорис Тейлор, доктор сердечно-сосудистого центра университета Миннесоты: "Тканевая инженерия - это создание новых тканей. У каждого есть клетки. Нужно лишь найти способ собрать их в трехмерную структуру, создав таким образом орган. Это - Святой Грааль тканевой инженерии, который мы нашли. Природа лучше нас с вами знает, как создавать основу органа. А мы берем эту основу и строим новый орган".

Это открытие может стать очередными прорывом на пути создания отдельных человеческих органов для пересадки. Так можно будет вырастить не только сердце, но и печень, почки, легкие и поджелудочную железу. Созданные с использованием стволовых клеток человека, такие органы будут идеально подходить пациенту, для которого предназначены. Они будут иметь намного больше шансов прижиться, чем органы, взятые у донора.

ICTV