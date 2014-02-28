Количество пострадавших в столкновениях в центре Киева выросло до 876 - новые данные Минздрава

По состоянию на 06.00 28 февраля с 10.20 18 февраля с места обострения столкновений в центре города Киева к бригадам экстренной медицинской помощи и в учреждения здравоохранения города за медицинской помощью обратились 876 пострадавших, 588 из них госпитализированы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

За последние сутки (с 06.00 27 февраля по 06.00 28 февраля) за медицинской помощью к бригадам экстренной медицинской помощи обратились 44 человека, 35 из них госпитализированы.

С начала столкновений умерли (погибли) 82 человека.

Информацию о состоянии госпитализированных и погибших, их близкие и родные могут узнать по телефону горячей линии в г. Киеве: 15-03.

Как передает корреспондент УНИАН, 18 февраля возобновилось противостояние между протестующими и правоохранителями в центре Киева. Утром 20 февраля снайперы обстреляли протестующих на Майдане.