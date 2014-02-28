Для чиновников Минздрава проведут люстрацию

В Министерстве здравоохранения Украины для высшего руководства и для руководства среднего звена будет проведена люстрация, процедуру которой сейчас разрабатывает Кабинет министров.

Об этом, как сообщает пресс-служба Миздрава, сказал новоназначенный министр здравоохранения Украины Олег Мусий во время представления аппарата ведомства.

«Перед Министерством здравоохранения Украины стоит много текущих задач, которые нужно срочно решать, поскольку ситуация в стране с экономикой, да и со здравоохранением, оставляет желать лучшего», – сказал Мусий.

По его словам, нужно осуществить ряд организационных мер, чтобы Министерство эффективно работало. Главной целью деятельности Минздрава Украины министр назвал сохранение и обеспечение здоровья украинской нации.

Также руководитель Минздрава в своем выступлении отметил, что реформу здравоохранения, несмотря на заявления политиков, никто останавливать не будет. «Реформа будет продолжаться после того, как будет проведен анализ относительно методов ее введения», – сказал правительственный чиновник. По мнению Мусия, Минздраву Украины необходимо заняться выяснениям того, чем не довольно население. «Министерство будет работать по запросам людей и реагировать на запросы людей, а не на запросы чиновничества или Кабинета министров», – сказал министр.

«Относительно высшего руководства, то есть заместителей министра, то их кандидатуры будут рассматриваться на заседании коалиционного большинства в парламенте, поскольку именно коалиция выдвигала кандидатуру министра здравоохранения, поэтому она будет и предлагать кандидатуры заместителей», – сказал Мусий.

«Министр, как было объявлено, является политической фигурой и в большей степени будет заниматься политической составляющей деятельности ведомства. Выполнением же основной текущей работы будут заниматься заместители, руководитель аппарата», – заявил министр. По его определению, новая политика Минздрава Украины – это прозрачность в деятельности ведомства, честность и профессиональное исполнение своих обязанностей.

Правительственный чиновник также заявил, что двери в Министерство, как и двери в кабинет министра, будут всегда открыты.